Der Sozialverband bleibt weiter am Ball!

Von rechts Sozialberaterin Gudrun Antemann, Kreisvorsitzender Detlef Schomburg und Kreisschriftführer Hermann Schlieker.

Kreis Holzminden (03.01.17). 100 Jahre alt wird der Sozialverband Deutschland, ehemals Reichsbund, in diesem Jahr. Und gerade im Kreis Holzminden präsentiert sich der Verband mit 100 Jahren so stark und so aktiv wie lange nicht mehr. Stark und aktiv vor allem im Kampf für Gerechtigkeit an der Seite seiner Mitglieder. Allein im abgelaufenen Jahr 2016 hat das Team des Sozialberatungszentrums Leistungen im Umfang von 430.000 Euro für Kreis-Holzmindener Bürger erstritten. (rei)