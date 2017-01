Es war einmal…die vergessene Lorenbahn

Überwucherte Fundamentreste zeugen von der alten Bahn.

Eschershausen/Stadtoldendorf (05.01.17). Die wirtschaftliche Entwicklung in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf brachte in den vergangenen Jahrzehnten viele Veränderungen mit sich. Besonders in der Raabestadt verschwanden zahlreiche industrielle Anlagen. So auch die alte Lorenbahn von Stadtoldendorf nach Wickensen. Jetzt sind historische Fotos vom Bau der Bahn aufgetaucht, die Erinnerungen an ein längst vergangenes Industriezeitalter wecken. (jbo)