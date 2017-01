Zwei Sätze retten ein Leben

Polnische Zwangsarbeiter wurden in der Landwirtschaft eingesetzt.

Höxter (05.01.17). Es ist nicht das erste Buch, dass der Höxteraner Autor Ernst Würzburger über Aspekte des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte verfasst hat. In „Höxter: Verdrängte Geschichte“ beschäftigte er sich mit der Nazi-Zeit in der Kreisstadt Höxter, in „Der letzte Landsberger“ schilderte er das Schicksal eines Kriegsverbrechers aus Höxter. Jetzt ist „Zwangsarbeit im Kreis Höxter“ erschienen. (fhm)