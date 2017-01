Entscheidend ist der „saatige“ Geschmack

Ölmüller Siegmann ist stolz auf eine weitere Medaille für „sein“ Rapsöl.

Ottenstein (05.01.17). Das Jahr 2017 beginnt für die Ölmühle in Ottenstein mit einer erfreulichen Nachricht: Auf der Grünen Woche in Berlin, die am 20. Januar beginnt, dürfen Ölmüller Andreas Siegmann und sein Team die DGF-Rapsöl-Medaille 2017 entgegennehmen.