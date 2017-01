Weiter gute Schnee-Chancen im Hochsolling

Die Wetterstation in Silberborn hat gestern Morgen minus 14,8 Grad gemessen.

Holzminden/Silberborn (07.01.17). Die Nacht zum Freitag war die bisher kälteste dieses Winters. Am frühen Morgen wurden verbreitet im ganzen Kreis Holzminden minus zehn Grad und darunter gemessen, was strengem Frost entspricht. An der neuen privaten Wetterstation von Jürgen Höneke in Silberborn wurden sogar fast minus 15 Grad gemessen. (jh)