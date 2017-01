Drei Einsätze halten Feuerwehr Holzminden auf Trab

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr wegen des auslaufenden Kraftstoffes aktiv werden.

Holzminden (10.01.17). Drei Einsätze haben die Feuerwehr Holzminden in der Nacht auf Montag und während des Tages auf Trab gehalten. Erst gab es einen nächtlichen Fehlalarm an den Berufsbildenden Schulen, morgens liefen an einem Supermarkt rund 100 Liter Kraftstoff aus einem Lkw aus. Das sorgte noch für einen Folgeeinsatz. (gl)