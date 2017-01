Die Erstausgabe und ein Stammbuchblatt

Dr. Matthias Seeliger mit der Erstausgabe der „Niedersächsischen Sagen und Märchen“.

Holzminden (11.01.17). Nein, diese Aussage des TAH im Bericht über den Wissenschaftler und Märchensammler Wilhelm Müller wollte Holzmindens Stadtarchivar Dr. Matthias Seeliger so nicht stehen lassen. Am Montag hat der TAH an den niedersächsischen „Bruder Grimm“ erinnert, der 1812 in Holzminden geboren wurde und hier das Abitur ablegte. Dass heute nichts mehr an Wilhelm Müller nichts mehr erinnere, sei einfach nicht richtig, so Dr. Seeliger. (fhm)