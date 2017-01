Wo sind nur die Meisen geblieben?

Die Blaumeise ist auf dem Rückzug, 41 Prozent weniger wurden gezählt.

Kreis Holzminden (11.01.17). Der NABU Niedersachsen hat eine erste Bilanz der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ gezogen, in deren Rahmen am Wochenende Vogelfreunde auch in Niedersachsen zum siebten Mal aufgerufen waren, alle innerhalb einer Stunde gezählten Gefiederten im Garten, Kleingarten oder Park zu notieren und an den NABU zu melden. Der Haussperling liegt in Niedersachsen wie im Kreis Holzminden klar in Front. (spe)