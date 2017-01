Der Schneesturm zieht am Landkreis vorbei

Der Schnee blieb nur in den Höhenlagen des Landkreises liegen,

Kreis Holzminden (14.01.17). Teilweise weiß, aber überwiegend grün zeigte sich am Freitag die Landschaft im Kreis Holzminden. Der per Unwetterwarnung angekündigte Schneesturm „Egon“ hat den Landkreis Holzminden weitgehend verschont. Nur in den Höhenlagen der Region gab es eine geschlossene Schneedecke. Dabei hatte aufgrund der Vorhersagen auch der Winterdienst des Landkreises Schlimmeres befürchtet. (nig)