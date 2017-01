„Stadtoldendorf kann sich auf die Schulter klopfen“

Mehr als 200 Gäste erscheinen zum Neujahrsempfang der Stadt Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf (14.01.17). Den traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Stadtoldendorf eröffnet Bürgermeister Helmut Affelt mit einem Kompliment: „Stadtoldendorf kann sich auf die Schultern klopfen“, sagt er vor den mehr als 200 Gästen im gut gefüllten Haus am Eberbach in Stadtoldendorf. Damit blickt er auf die Diskussion um die Stadtoldendorfer Innenstadt zurück, die im vergangenen Jahr die Menschen der Stadt bewegte und in einem Bürgerentscheid mündete. (nig)