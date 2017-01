Brückensperrung fordert die Feuerwehr

Einsatzbesprechung beim Brand in der Glashütte Noelle und von Campe im September 2016.

Boffzen (14.01.17). „Mit 84 Einsätzen im vergangenen Jahr haben wir etwa wieder das Niveau des Vorjahres erreicht“, berichtet Philipp Pedall, Gemeindebrandmeister in Boffzen. „Es war ein umfangreiches Einsatzjahr für uns.“ Die meisten Alarmierungen gab es in Boffzen (40), 28 waren es in Lauenförde, 25 in Fürstenberg und 19 in Meinbrexen. Die wenigsten Alarmierungen waren aus Derental (13). (fhm)