Zwei „Love-Mobile“ brennen in einer Nacht

: Der Wohnwagen auf dem Kratzeberg brannte lichterloh, als die Feuerwehren eintrafen.

Kreis Holzminden (16.01.17). Zwei Feuerwehreinsätze gab es am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend – und beide Male brannte ein "Love-Mobil". Zuerst der Wohnwagen am ehemaligen Gasthaus "Lichtensruh" bei Bodenwerder, dann mitten in der Nacht der Wagen auf dem Kratzeberg bei Negenborn. (rei)