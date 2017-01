Musik verbindet

Blumen für die Lehrer, die das Festkonzert gestalteten.

Bevern/Holzminden (16.01.17). Ein Festkonzert zum 40-jährigen Bestehen der Holzmindener Musikschule hatten es die Veranstalter genannt. Doch was in der Beveraner Schlosskapelle und anschließend in der Schlosswirtschaft von den auftretenden Musikschullehrern musikalisch geboten wurde, war ein lebendiges, bunt-schillerndes Spektrum von Musikwahrnehmung, -gestaltung und -präsentation. (pd)