Lippi Punkstrumpf überzeugt

Bernard Hoffmeister kam ins Finale.

Bevern (16.01.17). Die "Schlosspoeten" lieferten sich in der Schlosskapelle in Bevern am Freitagabend wieder eine äußerst unterhaltsame "Dichterrschlacht". Fünf Poetry-Slammer traten an, Siegerin des Abends wurde Lippi Punkstrumpf mit ihren humorvollen Wortspielen. (svb)