Solling-Holz ging in Containern nach China

Im Januar 2007 wütete der Orkan Kyrill im Solling, Forstamtsleiter Hennecke erinnert sich.

Kreis Holzminden (17.01.17). Genau zehn Jahre ist es her, dass der Orkan Kyrill im Januar 2007 über den Kreis Holzminden hinweg fegte. Den größten Schaden richtete er im Solling an, eine halbe Million Festmeter Holz warf der verheerende Sturm um. Forstamtsleiter Walter Hennecke erinnert sich noch gut an den Tag. (nig)