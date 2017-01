Die Zukunft der Grundschulen

Bei der Abstimmung vor zwei Jahren gab es eine Mehrheit für den Bestand der Grundschulen.

Bodenwerder-Polle (17.01.17). Welche Grundschulen wird es zukünftig in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle noch geben? Diese Frage beschäftigt seit Jahren Politiker, Eltern und Lehrer. Gleich in der ersten Sitzung des Schulausschusses nach der Kommunalwahl steht das Thema wieder auf der Tagesordnung. „Die zukünftige Entwicklung der Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle“ wird am Mittwoch, 18. Januar, ab 19 Uhr im Hotel „Zur Burg“ in Polle beraten. (fhm)