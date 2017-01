Irre Show mit dem Elvis-Europameister

Oliver Steinhoff, hier bei seinem Auftritt 2016 in der Stadthalle, ist ein authentischer Elvis.

Holzminden (18.01.17). In der Elvis-Show des vielfach preisgekrönten Elvis-Imitators Oliver Steinhoff erleben Besucher ein Stück Musikgeschichte und das Gefühl, dem Original so nahe wie nur möglich zu sein. Am Sonntag, 19. Februar, tritt der in Heinsen lebende Oliver Steinhoff, der als bestes Elvis-Double Europas gilt, ab 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden auf. (spe)