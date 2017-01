Fast 200.000 Euro für neue Haltestellen

An der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus Holzminden wird vor allem das Pflaster erneuert.

Kreis Holzminden (19.01.17). Knapp 200.000 Euro werden an Fördersumme aus Hannover für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in den Landkreis Holzminden fließen. Mit diesem Geld sollen insgesamt 16 Bushaltestellen in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf und im Stadtgebiet Holzminden saniert werden. (nig)