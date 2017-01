„Keiner will eine Schule schließen“

Der Schulausschuss befasste sich mit den Grundschulen der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Die einhellige Meinung: Zunächst soll keine Grundschule geschlossen werden.

Polle (20.01.17). Der Saal im Hotel „Zur Burg“ in Polle war bis auf den letzten Platz gefüllt, fast 100 Bürger verfolgten die erste Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle nach der Kommunalwahl. Das Thema, das alle brennend interessierte, war die zukünftige Entwicklung der Grundschulen in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Die zentrale Botschaft brachte Manfred Weiner (CDU) auf den Punkt: „Keiner will eine Schule schließen.“ (fhm)