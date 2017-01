Unten Kinderkrippe, oben Stadtmuseum

Der Umbau des Leitzenhauses wird jetzt konkret.

Stadtoldendorf (20.01.17). Nach langer Planungsphase soll nun Schwung in den Umbau des Leitzenhauses in Stadtoldendorf kommen. Unten Kinderkrippe, oben Stadtmuseum – dieses Konzept soll nach Entwürfen des Architekten Thorsten Müller-Rauschgold realisiert werden. Der Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaft der Stadt Stadtoldendorf sprach sich am Mittwoch dafür aus, die entsprechenden Ausschreibungen für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes auf den Weg zu bringen. (nig)