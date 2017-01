„Von nichts kommt nichts…"

Applaus für das herausragende Wahlergebnis Uwe Schünemanns.

Holzminden (21.01.17). Zu seiner Nominierungsveranstaltung für die Landtagswahl im Januar 2018 konnte der CDU-Kreisverband den Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten der CDU in Niedersachsen, Dr. Bernd Althusmann, in Holzminden begrüßen. In Anlehnung an ein Lieblingszitat seines Vaters „Von nichts kommt nichts“ kündigte Althusmann harte, zielorientierte Arbeit an. Ihm zur Seite stehen soll dabei auch Uwe Schünemann. Dieser erzielte bei der Wahl zum Landtagskandidaten ein herausragendes Ergebnis. (jbo)