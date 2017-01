Nächtliches Wintervergnügen im Hochsolling

Man sieht, sie hatten ganz viel Spaß…

Neuhaus/Silberborn (23.01.17). Was in den angesagtesten Wintersportorten der Alpen und der Mittelgebirge schon seit vielen Jahren als Attraktion, mancher Orts sogar als Selbstverständlichkeit angeboten wird, ist auch im Hochsolling ein Wintervergnügen der ganz besonderen Art. Helfer der THW-Ortsgruppe Holzminden leuchteten am Sonnabendabend den Rodelhang zwischen Neuhaus und Silberborn mit ihrem 21 Kilowatt starken Lichtmasten aus und ermöglichten damit hunderten Wintersportfreunden ein nächtliches Rodelvergnügen. (jbo)