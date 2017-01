Polizei warnt vor Betrügern

Ein Polizeibeamter des Polizeikommissariats Holzminden im Beratungsgespräch mit einer Holzmindenerin.

Holzminden (24.01.17). Nachdem in der vergangenen Woche gezielt ältere Menschen Opfer von Anrufen angeblicher Polizeibeamter geworden sind (der TAH berichtete), intensiviert die Polizei Holzminden ihre Aufklärungsarbeit weiter. Mit einem Flyer ausgerüstet waren Polizeibeamte am Montag in Wohngebiete in Holzminden unterwegs, informierten die Bewohner über die Vorgehensweise der Betrüger und gaben Verhaltenshinweise. (tah)