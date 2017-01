„Ich mache mir selbst ein Bild“

Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke ist seit 100 Tagen im Amt.

Bodenwerder (25.01.17). Der Blick in die TAH-Ausgabe vom 2. November erinnert Tanya Warnecke an ihren ersten Arbeitstag bei der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Vor fast 100 Tagen trat die Samtgemeindebürgermeisterin ihr neues Amt an. „Die Angebote zur Kooperation und zu gemeinsamen Gesprächen, die ich an diesem Tag aus den Reihen der Politik bekommen habe, sind alle aufgenommen und umgesetzt worden“, berichtet Tanya Warnecke in ihrer ersten Bilanz. (fhm)