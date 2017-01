Es fehlt das nötige Quäntchen Glück

Dreimal war die MTVerin Theresa Grotenburg (mit Ball) erfolgreich.

Stadtoldendorf (25.01.17). Die Damenmannschaft des TV Stadtoldendorf musste gegen die HSG Herrenhausen in der Sporthalle am Rumbruchsweg zum Spiel der Handball-Regionsoberliga antreten. Auch wenn die Damen des TV dieses Spiel nicht gewinnen konnten, es endete 19:25 (11:15), so hat man sich doch sehr gut verkauft vor heimischen Publikum. (dek)