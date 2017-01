Das Sofa auf der Deponie ist teurer als an der Straße

Seit Jahresbeginn wird der Sperrmüll in der Kernstadt Holzminden kostenlos abgeholt – auf Bestellung.

Kreis Holzminden (26.01.17). Die 20 Euro hat Ljubomir Cetkovic anstandslos bezahlt. So viel kostet es nun mal, eine alte Sofagarnitur am Holzmindener Entsorgungszentrum abzuliefern. Aber was ihm dort die Mitarbeiter erzählten, ließ den Holzmindener aufhorchen: „Wenn ich den Sperrmüll-Abholservice anrufe, wird mein Sofa zuhause abgeholt – sogar kostenlos.“ Das stimmt auch: Möglich macht es das Pilotprojekt „Sperrmüllabholung auf Abruf“ der AWH in der Kernstadt von Holzminden. (nig)