Eine Reise in fremde Kulturen

Die Schülerinnen kümmerten sich rührend um die Senioren.

Holzminden (26.01.17). Knaller im Januar: Die Senioren im Seniorenhaus am Pipping in Holzminden feierten mit den Schülern des Profiles Gesundheit und Soziales der Dr. Jasper- Patenschaftschaftsschule ein tolles Fest unter dem Motto: „Reise in fremde Kulturen“. (tah)