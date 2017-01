15-Tonnen-Säge schwebt durch das Dach

Die ganze Firma Helmer Naturstein zieht um, und die Steinsägen müssen mit.

Stadtoldendorf (27.01.17). Der gesamte Natursteinbetrieb Helmer in Stadtoldendorf zieht um. Sandsteinblöcke, Werkzeuge, Maschinen: Alles muss vom bisherigen Betriebsgelände am Mühlenanger in das neue Werk an die Arholzener Straße transportiert werden. Herzstück des Umzuges bilden zwei große Steinsägen – bis zu 15 Tonnen schwer. (nig)