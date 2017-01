74-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt

Der Prozess am Amtsgericht Holzminden dauerte mehrere Tage.

Holzminden (27.01.17). Das Schöffengericht am Amtsgericht Holzminden verurteilt einen 74-jährigen Mann aus Bodenwerder zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs in insgesamt fünf Fällen. Richter Jörg Mertens geht mit dieser Entscheidung über den von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafrahmen (drei Jahre und vier Monate) hinaus. Die Verteidigung hatte im Verfahren Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen geäußert und auf Freispruch plädiert. (bs)