1,2 Millionen Euro für den Naturschutz

Staatssekretärin Almut Kottwitz mit Landrätin Angela Schürzeberg, Kurt Hapke, Geschäftsführer des Naturparks Solling-Vogler undt Ralf Buberti vom Landkreis Northeim.

Kreis Holzminden (28.01.17). Es gibt Geld für die Region, viel Geld. Und zwar genau 1,2 Millionen Euro, die in den nächsten fünf Jahren vom Land Niedersachsen vorwiegend in den Kreis Holzminden, aber auch in den Kreis Northeim fließen. Diese Fördermittel, die zu 80 Prozent aus EU-Töpfen stammen, sollen den Naturschutz und den Erhalt der vielfältigen Naturlandschaft im Solling-Vogler-Gebiet unterstützen. (nig)