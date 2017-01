Scheune in Derental geht in Flammen auf - wieder einmal

Die Scheune an der Langen Straße in Derental wurde ein Raub der Flammen.

Derental (27.01.17). Eine Scheune in Derental ist am Freitag Abend in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten das Feuer gegen 20.30 Uhr entdeckt, weil sie auf ein "lautes Knallen" aufmerksam wurden. Als die umgehend alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, stand die Sandsteinscheune, in der Stroh gelagert war, bereits vollständig in Brand. 140 Kameraden aus Derental und der ganzen Samtgemeinde Boffzen waren im Einsatz, auch aus Höxter und Holzminden wurde Verstärkung hinzugerufen. Mit vereinten Kräften gelang es den Wehren, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile zu verhindern. Die Scheune brannte vollständig aus und droht einzustürzen. Personen kamen nicht zu Schaden, über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Auffällig: Erst Mitte Dezember war in direkter Nähe, ebenfalls an der Langen Straße, eine andere Scheune niedergebrannt. (nig)

(Aktualisiert am 28.01.17, 7:58 Uhr)