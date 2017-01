Brandstiftung: 17-Jähriger in Derental festgenommen

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der die Scheune angezündet haben soll.

Derental (28.01.17). Nach dem Brand einer Scheune am Freitagabend in Derental geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat am heutigen Sonnabend sogar schon einen Verdächtigen festgenommen: Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Derental. Im Zuge der sofort aufgenommen Brandermittlungen durch das Polizeikommissariat Holzminden hatten sich die Hinweise verdichtet, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war, Hinweise aus der Bevölkerung erhärteten den Verdacht gegen den festgenommen Tatverdächtigen. In einer ersten Einlassung räumte der Tatverdächtige die vorsätzliche Brandstiftung ein. Das Tatmotiv ist derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Durch den Brand sind glücklicherweise keine Personen verletzt worden. Der Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Weiterhin sind auch die Ermittlungen zu dem Brand einer Scheune am 13. Dezember 2016 in Derental noch nicht abgeschlossen. Ein Tatzusammenhang ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht nachgewiesen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde von dem zuständigen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hildesheim kein Haftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige wurde einer Jugendhilfeeinrichtung zugeführt.