Funkenflug erfordert erneuten Einsatz

Allein 125 Feuerwehrleute waren in Derental im Einsatz.

Derental (31.01.17). Der Scheunenbrand in Derental am Freitagabend (der TAH berichtete) sorgte am Sonntagabend um 21.15 Uhr für einen weiteren Feuerwehreinsatz. Inzwischen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige 17-Jährige Mitglied der Feuerwehr ist. (fhm)