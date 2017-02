Trotz aller Baumängel: Neue Heizung kommt

Landkreis hält an Heizungs-Sanierung an Oberschul-Gebäude in Delligsen fest.

Delligsen (02.02.17). Ungeachtet aller Diskussionen um die gravierenden Baumängel an dem Gebäude der Oberschule Delligsen hält der Landkreis Holzminden an der geplanten Heizungssanierung fest. Damit investiert der Kreis rund 700.000 Euro in das Schulgebäude, das von Gutachtern als marode bezeichnet wurde. (nig)