Ständig liegt ein Auto im Vorgarten

Thomas Probst zählt 16 Unfälle in drei Jahren vor seiner Haustür an der Hohen Warte.

Kreis Holzminden (04.02.17). Thomas Probst kennt das Geräusch leider schon zu gut: Es quietscht, es kracht, und wieder liegt ein Auto in seinem Vorgarten. Oder in der Hecke davor. Oder im gegenüberliegenden Graben. Oder sogar auf seinem eigenen am Straßenrand geparkten Wagen. Der 38-Jährige, der an der Hohen Warte direkt an der Grenze zwischen den Landkreisen Holzminden und Hildesheim wohnt, ist es mittlerweile leid: Seit er im September 2013 in das Doppelhaus direkt an der kurvigen Kreisstraße 26 eingezogen ist, hat er 16 Unfälle vor seiner Haustür gezählt. (nig)