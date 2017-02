Ein klares Bekenntnis zu Europa

Alexander Graf Lambsdorff MdEP warb für ein Bekenntnis zum vereinten Europa.

Bevern (06.02.17). Lädt die FDP turnusmäßig zu ihrem Neujahrsempfang nach Bevern ein, braucht sie sich über mangelnden Zuspruch kaum zu beklagen. Und auch diesmal blieb in der Schlosskapelle kein Platz leer. Etliche interessierte Besucher wollten in der öffentlichen Veranstaltung hören, was das diesmal eingeladene europapolitisch-liberale Schwergewicht, Alexander Graf Lambsdorff, zu sagen hatte. (pd)