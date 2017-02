Griechenland ist als Reiseziel wieder gefragt

In den Reisebüros im Kreis Holzminden herrscht Hochkonjunktur

Kreis Holzminden (07.02.17). In den Reisebüros im Landkreis Holzminden herrscht Hochkonjunktur. „Es gibt noch was. Aber für den Sommerurlaub sollte man sich beeilen“, sagt Susanne Rustenbach vom Reisebüro van Balen Touristik in Stadtoldendorf. Ähnliche Erfahrungen macht auch Anja Schröder vom Thomas Cook-Reisebüro in Holzminden. Die Reiselust der Kreis-Holzmindener scheint ungebrochen groß zu sein. (nig)