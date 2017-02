Hoher Sachschaden, wenig Beute

Die Kriminaltechnikerin der Polizei wertet die Spuren in den Schulbüros aus.

Eschershausen (07.02.17). Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Schulzentrum Eschershausen eingedrungen, sie verursachten hohen Sachschaden, machten aber nur geringe Beute. Frühmorgens am gestrigen Montag stellte der Hausmeister des Wilhelm-Raabe-Schulzentrums in Eschershausen den Einbruch in die Räume der Haupt- und Realschule in der Jahnstraße fest.