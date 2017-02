Undicht: Kinderbecken im Hallenbad Holzminden gesperrt

Das Kleinkindbecken soll nach Reparatur so schnell wie möglich wieder geöffnet werden.

Holzminden (07.02.17). „Aufgrund eines akuten baulichen Problems am Kleinkinderbecken, muss der Kleinstkinderbereich mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres für die Badegäste gesperrt werden“, das teilt die Stadt Holzminden mit. Am Montagmorgen war eine Undichtigkeit an der Schweißnaht des Edelstahlbeckens festgestellt worden. (spe)