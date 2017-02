Vermisster 59-Jähriger aus Polle tot aufgefunden

Polle (07.02.17) Der seit dem vergangenen Donnerstag aus dem Seniorenheim in Polle vermisste 59-jährige Peter T. konnte am heutigen Dienstag nur noch tot aufgefunden werden. Wie die Polizei berichtet, ist ein Fremdverschulden aber definitiv ausgeschlossen.

Intensivste Suchmaßnahmen im Nahbereich des Seniorenheims, in die unter anderem auch die Rettungshundestaffel Südniedersachsen der JUH und des ASB Göttingen eingebunden waren, als auch eine erneute Suche am darauffolgenden Sonnabend im Bereich der Weser durch Kräfte der Wasserschutzpolizei, der Hubschrauberstaffel Hannover sowie mittels spezieller Spürhunde, erbrachten keinen Erfolg (der TAH berichtete mehrfach). Erst am heutigen Dienstag wurde der 59-Jährige in einem Waldgebiet der Gemarkung Polle durch einen zufällig vorbeikommenden Förster entdeckt.