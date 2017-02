„Der Kreis Holzminden ist sehr aktiv dabei“

Zwei Jahre Südniedersachsenprogramm: Das Regionalbüro ist zufrieden mit der Zwischenbilanz für den Raum Holzminden.

Kreis Holzminden (08.02.17). Die Region blickt auf zwei Jahre Südniedersachsenprogramm zurück. Dieses Ereignis wird am morgigen Donnerstag mit einer Projektmesse in Osterode im Harz gefeiert. Mit an Bord ist auch der Landkreis Holzminden. Wie konnte er bisher vom Südniedersachsenprogramm profitieren? (nig)