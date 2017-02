Stein des Anstoßes ist eine Stange

Bei einem Lokaltermin spricht Boffzens Bürgermeister Christian Perl (rechts) mit Anliegern.

Boffzen (09.02.17). Ein Poller ist in Boffzen Stein des Anstoßes. Die rot-weiße Sperrstange steht mitten auf der Straße Gebhardshagen in Boffzen und verhindert, dass man vom neuen Bauabschnitt des Baugebietes Gebhardshagen in den schon bebauten und erschlossenen Teil des Baugebietes durchfahren kann. (fhm)