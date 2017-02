Das „Stadtlädchen“ ist wieder geöffnet

Lea Schütz, Moritz Macke und Robin Klingenhagen proben den Umgang mit der Ladenkasse.

Holzminden (09.02.17). Der stabile große Holzkohlegrill ist der Renner im Sortiment der Schülergenossenschaft GvL-Trade. In diesem Jahr hat er einen „Bruder“ bekommen, der die anspruchsvolle Outdoor-Küche komplettiert: den stählernen Pizzaofen mit Schamott-Backeinlage. Seit Montag ist das „Stadtlädchen“ der Azubis der Berufsfachschule Wirtschaft der Fachrichtung Bürodienstleistung in Holzminden wieder geöffnet. Vier Wochen lang absolvieren acht Schüler hier ihr Praktikum und verkaufen die in den Klassen der Berufsfachschulen „Metall“ und „Holz“ sowie zahlreiche fair gehandelte Food- und Modeprodukte externer Partner. (spe)