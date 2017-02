Verletzter Luchs sorgt für große Aufregung

Der Luchs wurde in Stadtoldendorf medizinisch versorgt.

Lenne (09.02.17). Ein ausgewachsener Luchs sorgte am Mittwochvormittag für große Aufregung in Lenne. Die männliche Großkatze lag mitten auf dem Rasen eines Grundstückes in der Lennetalstraße und zeigte auch bei der Entdeckung durch die Anwohner keinerlei Fluchtreflexe. Der Grund dafür war eine schwere Verletzung an einer der Vorderpfoten. (jbo)