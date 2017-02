Lies: „Südniedersachsenprogramm wird zur Erfolgsgeschichte“

Die Projekte aus dem Kreis Holzminden wurden ausgezeichnet.

Kreis Holzminden (10.02.17). Zwei Jahre nach dem Start des Südniedersachsenprogramms hat Wirtschaftsminister Olaf Lies am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz gezogen. „Das Südniedersachsenprogramm wird zur Erfolgsgeschichte“, sagte Wirtschaftsminister Lies in seiner Rede auf der Veranstaltung „Zwei Jahre Südniedersachsenprogramm“ in Osterode. Auch Holzmindener Projekte wurden gelobt. (nig)