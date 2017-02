Zwei Löschzüge und neue Fahrzeuge

Der Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde Boffzen wird vorgestellt.

Boffzen (10.02.17). Was muss in der Samtgemeinde Boffzen passieren, damit der Feuerschutz weiterhin gewährleistet wird? Diese Frage soll der neue Feuerwehrbedarfsplan beantworten, der am Dienstagabend in der Sitzung des Feuerschutzausschusses unter Leitung von Brigitta Waske (SPD) vorgestellt wurde. In diesem Plan soll nicht nur die bestehende Infrastruktur des Feuerschutzes aufgeführt werden, sondern auch das, was zukünftig getan werden muss, damit der Feuerschutz weiterhin gesichert werden kann. (fhm)