Soulige Blues-Vielfalt macht viel Laune

Si Cranstoun, einst Straßenmusiker in London. Links die coole Gitarristin Laura Chavez.

Holzminden/Albaxen (10.02.17). Was Ruf Records anrichtet, das schmeckt, und was Thomas Ruf mit dem Blues Caravan auf Reisen durch die Clubs schickt, das ist allemal guter Stoff und macht richtig Laune. Diesmal rollen Big Daddy Wilson, Vanessa Collier und Si Cranstoun gemeinsam durchs Land. Die musikalischen Stilrichtungen der drei so unterschiedlichen Künstler versprachen größtmögliche Vielfalt. Und genau das macht den Blues Caravan aus. (spe)