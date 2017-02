Plötzlich Trubel in der Dorfgaststube

Theaterverein McTON veranstaltet in der Kulturscheune Stahle im Herbst ein „Kneipentheater“.

Holzminden (14.02.17). Aufgrund der besonders „urigen“ Atmosphäre in der Kulturscheune Stahle, in welcher der Theaterverein McTON seit 2013 seine Bühnenheimat gefunden hat, hat sich Autor Jens Auberg entschlossen, ein besonderes Stück zu schreiben. Inspiriert auch von der herzlichen Bewirtung der Zuschauer entstand so die Komödie „Kneipentheater“, die zum ersten Mal zeitweilig auch die gesamte Scheune als Spielfläche nutzt. (tah)