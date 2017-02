Wieder ein Markt im Unterdorf

Von links: Bürgermeister Christian Perl, Armin Orthaber, Annette Schäfer, Ali Cizme, Manfred Bues und Bernd Kaussow.

Boffzen (17.02.17). Ginge es nach Ali Cizme, wäre der ehemalige Supermarkt im Unterdorf in Boffzen längst wieder in Betrieb. Doch dann kam ihm das Wasser dazwischen. Viel Wasser. Bis zu 60 Zentimeter hoch stand das gesammelte Regenwasser an einem Sommertag auf dem 300 Quadratmeter großen Flachdach. (nig)