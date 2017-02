Medaillenchance in Leipzig?

Jubeln wie in Potsdam? Annika Roloff möchte in Leipzig wieder aufs Siegertreppchen.

Holzminden (17.02.17). Bronze 2016 - und in diesem Jahr? Stabhochspringerin Annika Roloff geht bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig mit Medaillenchancen an den Start. (ro)